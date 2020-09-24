برشلونة في بيان رسمي: سواريز رحل لأتلتيكو مدريد

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً، للإعلان عن رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وانتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وفقاً لموقع النادي الرسمي، توصل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب لويس سواريز، وسيدفع “الروخي بلانكوس” إلى البارسا 6 ملايين يورو كمتغيرات.

وسيغادر لويس سواريز برشلونة بعد 6 مواسم، مسجلاً 198 هدفاً، و13 لقباً.

وأعرب نادي برشلونة بشكل علني عن امتنانه للويس سواريز لالتزامه وتفانيه، وتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

وسيعقد حفل الوداع والمؤتمر الصحافي لسواريز اليوم الخميس.