دورات في مهارات التوظيف لأبناء وبنات الوطن بتقنية الطائف

دشنت الكلية التقنية بالطائف فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة وذلك بحضور عميد الكلية المهندس/ حمد بن محمد القاسم ووكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ / محمد الغامدي ومنسوبي ومتدربي الكلية.

وأشار المهندس القاسم إلى أن مناسبة اليوم الوطني غالية على الجميع لما تمثله من ذكرى بتاريخ مجيد ووطن عزيز أسس بنيانه الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وأوضح أن الكلية تشارك بالعديد من الفعاليات المصاحبة لهذه الذكرى الغالية تنفذها وكالة شؤون المتدربين بالكلية ويشارك فيها المدربون والمتدربون موجها شكره لكافة الزملاء المشاركين في تنظيم هذه الفعاليات والإشراف عليها.

من جهة أخرى قال وكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ / محمد الغامدي : إن الفعاليات اشتملت على إقامة دورة في مهارات التوظيف لأبناء وبنات المجتمع تهدف إلى العمل على إكساب أبناء وبنات الوطن مهارات التوظيف الجديدة وغرس قيم العمل لبناء الوطن وكذلك المشاركة في المسابقات لأفضل صورة فوتغرافية لمعالم أثرية.

وأقدم عملة سعودية وأفضل مقطع فيديو عبر الجوال وتهدف إلى التعرف على المعالم الأثرية في المنطقة وتعزيز مهارات التصوير لدى الموهوبين وزرع قيمة الاحتفاظ بالنقود الأثرية وتكريم المحافظين على التراث الوطني.

وكذلك إبراز مهارات المتدربين في المونتاج وإخراج الفيديو والعمل على إعداد جو مناسب من الترفيه والمتعة للمتدربين احتفالا باليوم الوطني وتكريم أبناء الحد الجنوبي وزيارة مجمع تجاري تيرا مول لإدخال البهجة والسرور لمرتادي السوق بالتوزيعات المخصصة لهم وعمل مرسم داخل الكلية يشمل لوحات وطنية يبرز مهارات المتدربين بالرسم والتلوين والمستخدم وتوظيف خامات مختلفة باللونين الأبيض والأخضر.