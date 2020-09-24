بلدية “أضم” تعلق على فيديو “دهس الوافد”: الطريق لا يتبعنا.. وسنلاحق المسيئين

أصدرت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء بياناً للتعليق على مقطع الفيديو المتداول لحادث مروري، تعرض خلاله أحد المقيمين للدهس أثناء عبوره شارعاً بمركز ربوع العين التابع للمحافظة.

وقالت البلدية في بيانها، إن الطريق الذي وقع به الحادث تابع لوزارة النقل وليس لها، مؤكدة أنها تدرك أن لدى المواطنين والمقيمين درجة عالية من الوعي والمسؤولية، داعية الجميع لتوخي الحذر في نشر وترويج مثل هذه المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.

وشددت على أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية، مضيفة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل المسيئين.