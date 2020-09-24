سويسرا: اتهام رئيس “فيفا” والمدعي العام السابق بـ”استغلال الوظيفة وخرق أسرار رسمية”

بأغلبية 220 صوتاً من 223، وافق البرلمان السويسري أمس الأربعاء، على تعيين ستيفان كيلر مدعيا خاصا للتحقيق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر على خلفية اتهامهما بعقد اجتماعات سرية بينهما.

وفتحت سويسرا قضية ضد السويسري إنفانتينو في يوليو الماضي، لعقده اجتماعات مع لاوبر في عامي 2016 و2017.

وتشمل الاتهامات الموجهة للطرفين إساءة استخدام الوظيفة العامة، وخرق الأسرار الرسمية، ومساعدة الجناة والتحريض على هذه الأفعال، وفقا للسلطات السويسرية.

وذكر البرلمان السويسري أن كيلر طلب في وقت سابق رفع الحصانة عن لاوبر في القضية لتمكينه من التحقيق معه.

كما يجري التحقيق أيضاً مع مدع إقليمي لدوره في القضية، فيما ينكر الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

كان إنفانتينو قد قال أمام اجتماع الجمعية العامة لفيفا (كونغرس) الأسبوع الماضي، “كان الهدف من الاجتماعات تحديد وتوضيح أن فيفا الجديد بعيد كل البعد عن فيفا القديم”.

وأوضح إنفانتينو “بالنسبة لي يبدو الأمر سخيفاً. مقابلة أعلى مدع عام في سويسرا هي ضمانة في حد ذاتها. محاولة القيام بأي شيء غريب أمر غير وارد فحسب، بل إنه سخيف”.