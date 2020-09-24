أمانة مكة تدشن جدارية الملوك في اليوم الوطني 90

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه “اليوم” جدارية ملوك المملكة العربية السعودية، التي نفذتها إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي، حيث يأتي تدشين الجدارية تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني “التسعون” للمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي الاستاذ رعد بن محمد الشريف أنَّ الجدارية تحمل صوراً لملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مؤكداً أنها جاءت وفاءً لملوك المملكة العربية السعودية الذين خدموا دينهم ووطنهم وشعبهم، وتعبيراً عن المحبة الصادقة التي يُكنها شعب المملكة العربية السعودية لقادتهم وحُكامهم.

ومن المُقرر نقل جدارية الملوك غداً الأربعاء إلى المولات التجارية بمكة المكرمة؛ لإتاحة الفرصة للزوار للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والإفتخار بهذا الوطن وبقيادته الحكيمة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع.