النمسا: تحذيرات من السفر بسبب كورونا لدول ومناطق بينها البحرين والكويت

حذرت النمسا، اليوم الخميس، من السفر لعدة دول ومناطق، بينها دولتين خليجيتين، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية في النمسا إن البلاد أصدرت تحذيرات متعلقة بتفشي كوفيد-19 من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت.

وأضافت الوزارة في بيان إن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براج ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

كما شملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية.

وتدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين.