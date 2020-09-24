“رأي” يكشف أبرز الإنجازات الوطنية التي أثارت اهتمامات المواطنين في 2020

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول أبرز الإنجازات الوطنية للعام 2020 وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1203) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال (60%) والنساء (40%).

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وبحسب نتائج الاستطلاع، اتفق 36% من المواطنين على أن جهود الدولة في إدارة أزمة فيروس كورونا تعتبر أبرز الإنجازات الوطنية التي أثارت اهتماهم خلال العام 2020.

وجاءت الإنجازات الاقتصادية في ثاني الاهتمامات بنسبة 11% ثم مكافحة الفساد بنسبة 9%، والإنجازات التعليمية بنسبة 9%، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بنسبة 8.7%.

كما تتمثل الإنجازات الأخرى في الاهتمام بالمناطق السياحية بنسبة 6%، وتطور التعاملات والتطبيقات الإلكترونية بنسبة 6% أيضاً، وقرارات التغيير والتمكين الاجتماعي بنسبة 4%.

وأظهرت النتائج أن 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب والأصدقاء أثناء إجازة اليوم الوطني، و 23% يفضلون البقاء في المنزل. بينما 20% يرغبون في حضور الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم الوطني، و 7% سيذهبون إلى الأسواق أو الحدائق العامة.

من جانب آخر، أوضح 15% أن لديهم أعمال رسمية، و 5% لديهم الرغبة في السفر داخليا.