بعد توقف 6 أشهر.. الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

تستأنف دولة الإمارات، إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل، ابتداء من اليوم الخميس، بعد توقف استمر 6 أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا، حسب ما أعلنته وسائل إعلام إماراتية.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان نشرته وسائل الإعلام، إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

وكانت إمارة دبي، رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي.

وقد رفعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حظر التجول وإجراءات العزل العام لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية.

وقالت سلطنة عمان اليوم إنها ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.