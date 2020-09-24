وزير الصحة: نسبة التعافي من #كورونا تجاوزت 94% .. التزامنا سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا

حذر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة من الإهمال في الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خاصة بعد أن أحرزت المملكة تقدما كبيرا في مكافحة و التصدي للجائحة

و أكد الربيعة أن نسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي

“تويتر”: “التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم.