الجبير يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.