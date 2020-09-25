«هلال جدة» جاهزية على مدار الساعة لتقديم الخدمات للجميع

شاركت هيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة ،افراح المملكة في يومها الوطني الـ 90 بمحافظة جدة احتفالاً بمناسبة مرور 90 عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وكانت النسبة الأكبر للزوار من نصيب الواجهة البحرية.

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الجاهزية كانت عبر تمركز فرق اسعافية ودرجات نارية لسرعة الوصول وعربات قولف وفرق تطوعية مجهزة تجهيزاً كاملاً على امتداد الواجهة البحرية والكورنيش في جميع المواقع بمشاركة عدد 10 فرق طبية راجلة متطوعين ومتطوعات متجولة في ممشى الواجهة البحرية بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للزوار.

تابع ذلك مدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان سعد المالكي حيث جسدت الفرق الإسعافية والتطوعية بالهلال الأحمر بمحافظة جدة روح العمل الجماعي في اليوم الوطني 90 .

حيث تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات للجميع من مباشرة الحالات الإسعافية والطارئة وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بتدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

من جانبه اكد “أبوزيد” حرص المسعفين والمتطوعين والمتطوعات على سلامة زوار الواجهة البحرية حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وأيضا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية كما تم تقديم الهدايا للزوار.

وختم ابوزيد أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 .