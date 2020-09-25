مظاهرات أمريكية مستمرة رفضًا لتبرئة الشرطة من “دم تايلور الأسود”

شهدت مدن أمريكية ليلة ثانية من الاحتجاجات الخميس، بعد إعلان رفض اتهام أي شرطي في مقتل بريونا تايلور، الأمريكية من أصول أفريقية في ولاية كنتاكي.

وفي مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، أعلنت الشرطة عن تجمع غير قانوني، وسط توقعات بتحدي كثير من المتظاهرين أوامر حظر التجوال، كما انتظمت احتجاجات أخرى في نيويورك، وفيلادلفيا.

يشار إلى أن قتل تايلور، 26 عاماً، بالرصاص عدة مرات، مكون رئيسي في احتجاجات مستمرة في البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية تحت شعار “حياة السود مهمة”.

وتعرض شرطيان لإطلاق نار ليل الأربعاء أثناء الاحتجاجات في لويسفيل، واعتقل أكثر من 127 شخصاً إثر اشتباك المتظاهرين مع الشرطة.