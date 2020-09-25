بعد تأهله في أبطال آسيا.. الأهلي يتعاقد مع “فيسا” الصربي لموسمين

أعلن النادي الأهلي المنافس في دوري المحترفين لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الصربي ليوبومير فيسا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم “أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الصربي ليوبومير فيسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد، قادماً من بنفيكا البرتغالي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي”.

وخاض فيسا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الافيس الإسباني، وسبق له اللعب في بارتيزان بلجراد وأولمبياكوس قبل انتقاله إلى بنفيكا.

وتأهل الأهلي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث يلتقي مع شباب الأهلي دبي بعد غد السبت في الدوحة.