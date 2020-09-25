إحصاءات: 700 ضحية لـ #كورونا يوميا في أمريكا.. والإجمالي 200 ألف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 7 ملايين يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي العالمي.

وجاء ذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة 200 ألف، وهو الأكبر في العالم.

ويموت أكثر من 700 شخص يومياً في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.

وووفقاً لإحصاء رويترز، زاد عدد الإصابات في نصف الولايات الأمريكية الخمسين، هذا الشهر. وسجلت 10 ولايات زيادة قياسية في الإصابات اليومية بالفيروس في سبتمبر الجاري.

وارتفعت الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى ثمانية أسابيع متتالية. ويعتقد خبراء الصحة أن سبب الزيادة، إعادة فتح المدارس والجامعات، والحفلات في عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.