أسعار الذهب تتراجع متجهة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة قبل صدور بيانات اقتصادية ووسط آمال بتمرير حزمة تحفيز في الولايات المتحدة كما تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وكشفت تقارير أن المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعملون على إعداد حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 2.4 تريليون دولار لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء “كورونا”.

على الجانب الآخر، أكد صندوق النقد الدولي على تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لكنه حذر في الوقت نفسه من تسارع مستويات الديون.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2% مسجلة 1874 دولاراً للأوقية بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.1% عند 1870.53 دولار للأوقية.

واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 23.19 دولار للأوقية.

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.2% عند 861.22 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.6% إلى 2240.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 94.294 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات ارتفاعها 1.1%.