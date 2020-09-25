بمشاركة 13 شاعراً وشاعرة: أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 90

تألق 13 شاعراً وشاعرة في أمسيتين شعريتين أقامهما النادي الأدبي الثقافي بالطائف ضمن فعالياته المنوعة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء .

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد مشيرا إلى أن جماعة فرقد

الإبداعية بالنادي نظمت الأمسية الشعرية الأولى عبر برنامج زوم zoom احتفاءً بهذه المناسبة حيث شارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات من أعضاء الجماعة وقد شارك في الأمسية من الشعراء: وفاء سالم الغامدي ،عاصم الزهراني ،أيسر الجراح ومنی البدراني

محمد المدخلي ، أميرة الصبياني ،عيادة خليل ، حمد جويبر ومن تقديم كل من : عبدالله الأسمري ومشاعل عبدالله.

كما أشار الجعيد أنه وفي مناسبة افتراضية أخرى وعبر موقع فيسبوك قام النادي ببث مباشر في حب الوطن عبر صفحة النادي على موقع فيسبوك ( Facebook ) حيث أقيمت أمسية شعرية لكل من الشعراء: زاهر عسيري ، عايض الثبيتي ، مروان المزيني ، تهاني الصبيح ، والكاتبة مشاعل الجميل بإدارة الشاعر عاصم الزهراني وتنسيق ومشاركة أمين

العصري ، وتألق الجميع في إلقاء قصائد شعرية وطنية رائعة أبرزوا من خلالها حبهم للوطن وولاءهم للقيادة الرشيدة .

وقد تحدث الجعيد في بداية أمسية جماعة فرقد في كلمة افتتاحية للأمسية من خلال البث المباشر حيث هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة على الجميع مشيدا بما تم انجازه من تقدم ورخاء وأمن وأمان في مملكتنا الغالية.

وشكر الجعيد الشعراء والشاعرات والمهتمين والمهتمات من أبناء هذا الوطن الغالي علىالمشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة .