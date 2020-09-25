الإصابات اليومية بـ #كورونا في روسيا فوق 7 آلاف لأول مرة منذ يونيو

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو الماضي، بعد بلوغها 7212، ليرتفع الإجمالي إلى 1.136.048 مليون.

وفي العاصمة موسكو، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنحو 50% إلى 1560 من 1050 في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات 108 وفيات جديدة، ما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 20056.

واتخذت موسكو، البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا في روسيا، الجمعة قراراً بإعادة بعض القيود التي فرضتها في الربيع الماضي، بما في ذلك الحجر الصحي لمن يفوقون 65 عاماً.

ووفق عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ستدخل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من العدوى، حيز التنفيذ يوم الإثنين.

وطالب الفئات المعرضة للخطر تتجنب الاتصال بالعائلة والأصدقاء الذين لا يعيشون معهم مؤقتاً وقال إن “المشي في الهواء الطلق والتمارين بدنية لا يخضع لقيود”.

كما توجه بحديثه إلى رؤساء الشركات للمطالبة بشدة والتوصية بإعادة العمل عن بعد لـ “أكبر عدد ممكن من الموظفين”.