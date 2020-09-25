لأول مرة منذ شهرين.. مكاسب السوق السعودي تتراجع

تراجع مؤشر تاسي في آخر جلسات الأسبوع الماضي بـ 0.1%، مع انخفاض سهم سابك 0.9%، وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.5%.

وتكبد المؤشر أول خسارة أسبوعية له منذ 8 أسابيع بتراجع نسبته 1.2%.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة.

لكن سهم أسمنت نجران ارتفع 9.9 بالمئة بعد أن أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 0.75 ريال للسهم. وكانت البورصة السعودية مغلقة في عطلة يوم الأربعاء.

وعلى مدار الأسبوع، تكبد المؤشر أول خسارة أسبوعية منذ 8 أسابيع بتراجع نسبته 1.2%.