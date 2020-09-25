آل الشيخ: لم أقصد ابن باز وابن عثيمين بـ”أصحاب الهوى”..والإخوان المفلسون والحمقى حرّفوا كلامي للإساءة لعلمائنا

اتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، من وصفهم بـ”الإخوان المفلسين والسروريين الظالمين والحمقى وبعض القطيع”، بتحريف حديثه عن “أصحاب الهوى”، ليبدو وكأنه موجه ضد “العلماء الأجلاء ابن باز وابن عثيمين”.

وكان آل الشيخ قد ظهر في فيديو قصير، وهو يتحدث عن “أهل الهوى” الذين كانوا يمنعون الحديث عن “اليوم الوطني” للمملكة، قبل أربعين عاما، ويرفضون تعليق صور أولي الأمر.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: “الاخوان المفلسين والسروريين الظالمين والحمقى وبعض القطيع يجيرون قولي أصحاب هوى في حديث لي، والمقصود هم وحرفوه بقصد الاثارة، وقالوا إنني أقصد العلماء الاجلاء إبن باز وإبن عثيمين وغيرهم رحمهم الله، وهم أجل وأكرم من أن أقصدهم بأنهم أصحاب هوى، وهذا غيرالمقصود، أحببت توضيح ذلك لكل عاقل”.