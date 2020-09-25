“أنستغرام” يتحايل لخطف جمهور “تيك توك”: تقليد مستمر ورشاوى لمشاهير المستخدمين

أعلن القائمون على “إنستغرام” عن إدخال ميزات جديدة على خدمة Reels الشبيهة بـTikTok، لاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين، كما عرضوا مبالغ مالية طائلة على مشاهير المستخدمين لكسبهم وجمهورهم.

ومنذ أن أعلنت “إنستغرام” عن Reels من حوالي الشهرين تقريبا لاقت هذه الخدمة العديد من الانتقادات من قبل المستخدمين كونها تجبرهم على تسجبل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 30 ثانية كاملة، فضلا عن افتقارها للعديد من الميزات الموجودة في TikTok.

وتلبية لتطلعات المستخدمين قام مطورو Reels بإدخال ميزات جديدة على هذه الخدمة، إذ أصبح بإمكان مستخدميها حاليا تقليل مدة الفيديو إلى 10 ثوان، وقص المقاطع أو حذفها أوالتحكم ببعض خواصها.

وقالت مديرة إدارة المنتجات في “إنستغرام”، تيسا ليونز: نواصل تحسين Reels استنادا إلى التعليقات التي تردنا من الناس، التحديثات الجديدة ستسهل تصميم وتعديل الفيديوهات.

ويسعى القائمون على “إنستغرام” بشكل ملحوظ إلى منافسة TikTok بكافة الوسائل، ومنذ مدة أشارت مصادر لصحيفة The Wall Street Journal إلى أنها عرضت على بعض المستخدمين المشهورين في TikTok والذين لديهم ملايين المتابعين في هذا التطبيق مئات آلاف الدولارات للانتقال إلى خدمة Reels الجديدة، واجتذاب متابعيهم إلى هذه الخدمة ومنصاتها.https://www.youtube.com/watch?v=LJi4d9dB1eI&feature=emb_title