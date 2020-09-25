ميسي ينتقد إدارة برشلونة بسبب سواريز

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، انتقادا جديدا لمجلس إدارة النادي، اليوم الجمعة، بشأن طريقة التعامل مع لويس سواريز، مهاجم الفريق.

وكان رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، أبلغ سواريز، هداف الفريق، أنه لن يكون بحاجة إليه، عندما تولى تدريب الفريق الشهر الماضي.

وانتقل سواريز، أمس الخميس، إلى فريق أتلتيكو مدريد، بشكل رسمي.

وقال ميسي على “إنستجرام” :”سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر غرابة هو مواجهتك كمنافس”.

وأضاف :”أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، حققت أشياء مهمة مع المجموعة وبشكل فردي”.

وأضاف :”لا تستحق أن تطرد بالطريقة التي حدثت، ولكن الحقيقة هي، في هذه المرحلة، لا يفاجئني شيئا”.

ويستهل فريق برشلونة حملته في موسم 2020 / 2021 بمواجهة ضيفه فياريال، بعد غد الأحد.