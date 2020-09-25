مع لحظات نيوز الأحداث والأخبار الحصرية أولًا بأول

موقع لحظات نيوز هو واحد من بين المواقع العربية الإخبارية المصرية التي ظهرت في مطلع عام 2020 واستطاعت أن تتفوق على جميع المواقع الإخبارية الأخرى بل وعلى نفسها، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المُحررين المسؤولين عن نشر المُحتوى الإخبارية أولًا بأول، وعن تجهيز المادة الإعلانية من مصادرها الموثوق فيها، وبالتالي أصبح الموقع له شأن كبير وسط مجموعة كبيرة من المواقع الإخبارية الكبيرة الموجودة على الساحة.

أقسام موقع لحظات نيوز

موقع لحظات نيوز به مجموعة دسمة من الأقسام، والتي يُحاول القائمين على الموقع آن يخدمون بتلك الأقسام قطاع كبير جدا من العرب وليس فقط الأمر مقتصر على المصرين لما أنه موقع مصري، وهذه الأقسام هي:

مصر

هذا القسم يعتبر شامل لكافة الأخبار المحلية المصرية ويقوم المُحررين بنشر كافة الأخبار التي تخص الشأن المصري باستمرار.

التعليم

هذا القسم يشمل على جميع أخبار التعليم، ولأن هذا القسم يخدم قطاع كبير من المواطنين فنحاول جاهدين على توفير كل ما يخص هذا القطاع باستمرار.

رياضة

بالنسبة للقسم الرياضي فهو يوفر مجموعة كبيرة من الأخبار الرياضية الموجودة على الساحة، وجميعنا يعلم بأننا شعب كروي على وجه التحديد فبالطبع مُتابعة الأحداث الرياضية ضرورة مُلحة ومن هذا المُنطلق أنشائنا هذه القسم.

الفن

هذا القسم مختص بجميع أخبار الفن والفنانين، ولكل عشاق الفن ومُتابعيه وفرنا لكم كل ما يحبون مُتابعته باستمرار.

اخبار دولية

كان لابد من إنشاء هذا القسم والذي يوفر لجميع متابعينا كافة الأخبار الدولية والاتفاقات التي تُجرى بيننا وبين الدول لنكون على دراية تامة بمُجريات الاحداث.

من هنا وهناك

أما عن هذا القسم فهو يهتم بكافة الاخبار الخفيفة مثل أخبار المرآة والطفل والميكاب وغيرها.

تكنولوجيا

هذا القسم تم إعداده خصيصًا لجميع مُحبي مُتابعة التكنولوجيا وعُشاق هذا المجال لتزويدهم بالأخبار أولًا بأول.

الخليج

قسم الخليج يختص بأخبار السعودية ولأننا والسعودية أخوة وبيننا علاقات كبيرة مشتركة فهناك أخبار كثيرة ومستمرة على مدار الساعة فقررنا إنشاء هذا القسم.