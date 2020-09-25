أبوظبي تعفي رجال الدين غير المسلمين من رسوم فحص “كورونا”

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي اليوم الجمعة، عن إعفاء رجال الدين من غير المسلمين بالإمارة، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة، من دفع رسوم فحص فيروس كورونا

المستجد (كوفيد19-).

وقالت الدائرة في بيان “تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة المصلين في دور العبادة والحرص على سلامة جميع أفراد المجتمع”.

وأضافت: يأتي إعفاء هذه الفئة من المجتمع، مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30% في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس”.

وأطلقت الدائرة دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شرحا لكافة الإجراءات الواجب إتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخولهم وخروجهم حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها.