الجبير يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية هايتي وجورجيا

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية هايتي الدكتور كلاود جوزيف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية جورجيا ديفيد زالكالياني.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.