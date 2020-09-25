زوجة الشيخ طلال آل ثاني: وضع زوجي الصحي المعتقل في قطر خطير

قالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، أسماء ريان إن وضع زوجها الصحي المعتقل في قطر خطير.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة العربية، “طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجي المعتقل.. والسلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضعه الصحي.. وأخاف أن يلاقي أولادي مصير والدهم وجدهم في قطر”.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، أن عائلة الشيخ طلال آل ثاني تلقت تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه، مؤكدة أن اعتقال قطر للشيخ طلال يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.

“فوكس نيوز” كشفت تفاصيل أكثر عن وضع الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في الدوحة، مؤكدة أن عائلة الشيخ طلال تلقت تهديدات من الدوحة إذا استمرت في حملتها الدولية.

الأمم المتحدة، من جهتها، طالبت الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، والخارجية القطرية رفضت التعليق على وضع الشيخ طلال المعتقل.

من جهته، أكد محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب ما نقلت “فوكس نيوز”، أن “الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة”، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.