تثقيف 500 من منسوبي فرع الموارد البشرية بالرياض بالأمن الفكري

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع المركز المثالي للتدريب دورة “الأمن الفكري” التي استهدفت أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الوزارة في كافة القطاعات.

وتناولت الدورة، التي قدمتها الدكتورة أسماء الفطيم مفهوم الأمن الفكري وأنواعه والعوامل المؤثرة في تحقيقه والاحتياجات النفسية اللازمة والمهارات الأساسبة لتعزيز الأمن الفكري بالإضافة إلى تقديم تطبيقات وتدريبات متنوعة ناقشت فيه الدكتورة الحضور تباين وجهات النظر لديهم عن مفهوم الأمن الفكري.

وتعتبر هذه الدورة ضمن ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية الأخرى.