الصين تطور 11 لقاحا ضد كورونا.. وإنتاج أكثر من مليار جرعة بدءا من 2021

أعلنت وزارة الصحة الصينية، أن تطوير 11 لقاحاً صينياً، من إجمالي 59 مشروعاً، دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وتتوقع الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنوياً من لقاحات عدة ضد “كوفيد-19″، على ما أعلن مسؤولو الصحة الصينيون اليوم الجمعة في بكين، مؤكدين أن بلادهم هي الرائدة في هذا المجال.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي، أن هذا الإنتاج السنوي يتوقع أن يزيد عن مليار جرعة بدءا من العام 2021.

وتابع، “وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد وأنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة”.