الوكالة الفرنسية: #الجزيرة فبركت “فيديو قديم” يعود لعام 2013 لتحريض المصريين على التظاهر #الاخوان_كذبه_وانتهت

كشفة وكالة الأنباء الفرنسية تزييف قناة الجزيرة القطرية لفيديوهات قديمة تعود لعام 2013 على أساس أنها فيديوهات جديدة لتحريض الشعب المصري على النزول في الشوارع ضد النظام والحكومة.

وقالت الوكالة الفرنسية “فرانس برس” بالعربية إنه “في ظلّ الدعوات للتظاهر في مصر التي أطلقها المقاول المعارض المقيم في الخارج محمد علي، والاحتجاجات على حملة إزالة المباني المخالفة، ظهر على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية مقطع فيديو قيل إنه صُوّر حديثاً في القاهرة وهو يُظهر محتجين يهتفون “ارحل يا سيسي”، لكن تبين أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة عام 2013، أما صوت الهتافات فهو مركّب عليه”.

وأضافت الوكالة، يظهر في الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون في شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشر هذا المقطع تحت عنوان “ارحل يا سيسي من تحت كوبري الجيزة”، وشاركه عشرات آلاف المستخدمين من مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وبحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، بدأ انتشار هذا الفيديو في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بروز دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما من المقاول والفنان المصري المعارض المقيم في الخارج محمد علي، للتظاهر ضدّ النظام على خلفيّات معيشية واقتصاديّة.

وبالتفتيش عن الفيديو على موقع يوتيوب باستخدام عبارة “ارحل يا سيسي كوبري الجيزة” يُظهر على الفور أن الفيديو نفسه منشور قبل سبع سنوات.

وتبين أن الفيديو المنشور في العام 2013، وإن كان بعنوان “هتاف ارحل يا سيسي من كوبري الجيزة”، إلا أن الهتافات المسموعة فيه تخلو من عبارة “ارحل يا سيسي”، بل يُسمع فيها “بالروح بالدم نفديك يا إسلام”، وقد عمد ناشرو المقطع حديثاً إلى إبدال الهتاف الأصلي بهتاف “ارحل يا سيسي” مع تغيير التاريخ لتبدو وكأنها تظاهرة حديثة تهتف ضدّ الرئيس المصري.

أما الهتاف المسموع في المقطع الأصلي “بالروح بالدم نفديك يا إسلام” فهو من الهتافات التي كان يهتف بها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي إثر إطاحة الجيش به بعد تظاهرات كبيرة خرجت ضدّ حكمه صيف العام 2013، وهو ما يرجّح أن يكون تاريخ تصويره فعلاً في ذاك العام.