مصدر قضائي فرنسي: ضبط 5 أشخاص على خلفية هجوم باريس

أكد مصدر قضائي فرنسي، اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم باريس.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المشتبه بتنفيذهما هجوما بالسلاح الأبيض، قرب المقر القديم لصحيفة “شارلي إبدو” الساخرة في باريس، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأصيب 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، عقب الهجوم، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن الهجوم وقع بسكين.

وأوضحت مصادر أن قوات الأمن طاردت شخصين كان يشتبه في ضلوعهما في الحادث، ونجحت بالفعل في اعتقال أحدهما على درج مبنى أوبرا الباستيل، ثم أمسكت بالآخر لاحقا، وفق “فرانس إنفو”.

كما عثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه، لكن مصادر بالشرطة قالت إنه “لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة”.

وتنتشر قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمكان وقوع الجريمة، مقيمة طوقا مشددا حولها.

وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.

وشهد مقر صحيفة “شارلي إبدو” في يناير 2015، هجوما إرهابيا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.

ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر “شارلي إبدو”.