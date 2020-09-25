مليشيات الحوثي تستهدف شعلة العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر في مأرب بصاروخ باليستي.. ونجاة عدد كبير من المدنيين

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة جريمة محاولة إستهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران حفل ايقاد شعلة العيد ال58 لثورة26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع والذي سقط في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الاحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية.

وقال الإرياني إن محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد مليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الافلاس والفشل في تحقيق اي انتصار عسكري او تقدم ميداني على الأرض.