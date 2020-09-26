الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات تتعرض لهجوم إلكتروني

أكدت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات “نادا”، تعرضها لهجوم إلكتروني، وقالت إنها تقدمت بشكوى جنائية أمام وحدة ملاحقة الجرائم الإلكترونية في مدينة كولونيا.

قالت “نادا”: “النظام الإلكتروني لها تعرض للعديد من الهجمات خلال الفترة الماضية”، مضيفة إنها بدأت في اتخاذ إجراءات السلامة على الفور.

وأضافت: “يجب أن يؤخذ الهجوم على محمل الجد، ولهذا السبب تقدمنا بشكوى جنائية في مرحلة مبكرة أمام المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في كولونيا”.

وأوضحت “نادا” التي تتعامل مع آلاف من اختبارات المنشطات في ألمانيا سنوياً، أن البيانات الشخصية للرياضيين لم تتأثر بهذا الهجوم الالكتروني.

وأكد المكتب أنه يجري تحقيقات في الوقائع، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير أن السلطات تبحث ما إذا كان قراصنة روس مسؤولين عن الهجوم، والذي شمل رسائل بريد إلكتروني أرسلت إلى مقر “نادا” في بون.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” ومنظمات رياضية أخرى، هدفاً لهجمات إلكترونية في الفترة الماضية، مع ظهور مجموعة روسية مسؤولة عن الهجوم على بيانات “وادا”.