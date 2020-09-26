المرض يغيّب الفنان المصري “المنتصر بالله”

رحل الفنان الكوميدي المصري الكبير المنتصر بالله، ، اليوم (السبت)، بأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.
وعانى الفنان المنتصر بالله -خلال أكثر من 10 سنوات- من عدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى المخ.
وتسببت الحالة الصحية للفنان المصري في إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ببعض الأعمال.
وكان آخر ظهور لـ”المنتصر بالله” في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، والعمل الإذاعي عوام على بر الهوى.