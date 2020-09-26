المرض يغيّب الفنان المصري “المنتصر بالله”

رحل الفنان الكوميدي المصري الكبير المنتصر بالله، ، اليوم (السبت)، بأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.

وعانى الفنان المنتصر بالله -خلال أكثر من 10 سنوات- من عدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ.

وتسببت الحالة الصحية للفنان المصري في إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال.

وكان آخر ظهور لـ”المنتصر بالله” في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، ‏والعمل الإذاعي عوام على بر الهوى.