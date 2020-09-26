بسبب كورونا.. الصين تعلق بعض واردات المأكولات البحرية

بدأت السلطات الصينية اليوم السبت تعليق بعض واردات المأكولات البحرية من سفينتين روسيتين وشركة برازيلية بعد العثور على فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19- في عينات منها.

وتعتزم الإدارة العامة للجمارك اعتبارا من اليوم تعليق الواردات من سفينتين روسيتين لأربعة أسابيع بعدما جاءت نتيجة التحاليل لعينات من التغليف الخارجي والمنتجات من السفينتين إيجابية للفيروس.

وسوف تخضع شركة مونتيرو أندستريال دي بيسكادوس البرازيلية لحظر مماثل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم بعدما جاءت نتيجة تحليل عينة من التغليف الداخلي من أسماك مجمدة من انتاج الشركة إيجابية للفيروس.

ويضاف هذا إلى قائمة طويلة من القيود الصينية على الواردات، والتي تفحص الواردات من اللحوم والمأكولات البحرية والتغليف والحاويات على أنها مصدر محتمل للفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.