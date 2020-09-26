الرياض.. ضبط مخالفين لأنظمة الإقامة لتورطهم في عمليات سرقة تحت تهديد السلاح

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، من ضبط مخالفين لنظام الإقامة، بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم وسط الرياض.

وصرح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أن ذلك جاء لتورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأشار “الكريديس” في بيان إلى أن قيمة المسروقات بلغت 20 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.