واشنطن: إيران تمضي في تسليح وتدريب الإرهابيين بالشرق الأوسط لتأجيج النزاعات في سوريا والعراق واليمن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن إيران تمضي في تسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات المسلحة بالشرق الأوسط لتأجيج النزاعات في سوريا والعراق واليمن.

ومنذ يومين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة بحق مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب تهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاض ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد.

وقال الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، إن العقوبات استهدفت قاضيا حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري. وقال بومبيو إن هناك تقارير عن أن سادتي، وهو قاض في الفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، كان مشرفا على إحدى محاكمات أفكاري.

وكان أبرامز قد قال في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون شعب إيران من الحرية والعدالة”.