حميدتي: السلطة الانتقالية فشلت وعلى السودانيين ألا يسكتوا

قال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، إن السلطة الانتقالية في بلاده فشلت وأن الشعب لم يفوض أحدا ليحكمه.

وأضاف خلال تجمع شعبي اليوم السبت: “لقد فشلنا كثيرا والبلاد بهذا الشكل لا تمضي قدما، يجب الاتفاق على رؤية تجمع كل الناس، والإقصاء لن يساعد في الذهاب إلى الأمام”.

وتابع: “منذ بداية التغيير ظهرت جماعة تسيدت المشهد واستحوذت على كل شيء”، لافتا إلى أنه تعرض للشيطنة بسبب “قول كلمة الحق”.

وطالب حميدتي الشعب بأن يقول رأيه واضحا وألا يلتزم بالصمت، مضيفا أن السودانيين “لم يفوضوا حميدتي ولا برهان ولا حرية وتغيير”.