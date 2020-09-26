من هي إيمي باريت التي اختارها ترامب لعضوية المحكمة العليا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، ترشيح القاضية إيمي كوني باريت، لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وبدأت الأنظار تتجه مؤخرا إلى القاضية إيمي كوني باريت، والتي توصف بأنها كاثوليكية متدينة، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا في السباق لشغل مقعد المحكمة العليا.

فمن هي إيمي كوني باريت التي اختارها دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا؟

– خامس امرأة تعمل في المحكمة العليا.

– باريت البالغة من العمر 48 عاما تعمل فقط كقاضية اتحادية منذ 2017 بعد تعيينها من قبل ترامب في محكمة الاستئناف التي يقع مقرها في شيكاغو.

تتبنى باريت وجهة نظر “أصلانية” للقانون، والتي تتطلب قراءة الدستور كما كان مقصودا عند كتابته.

-تحظى بتقدير كبير من قبل المحافظين بسبب قيمها الدينية التقليدية.

-بعد اختيارها من قبل ترامب ستعزز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين.