مواجهة سعودية نارية بين #النصر و #التعاون في دوري أبطال آسيا #النصر_التعاون

يخوض فريق النصر السعودي، مواجهة قوية أمام نظيره التعاون، اليوم الأحد، على إستاد المدينة التعليمية في قطر، ضمن منافسات دور 16 للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

حجز النصر مقعده فى ثمن النهائي كمتصدر لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة جمعها من تحقيق ثلاثة انتصارات، بالإضافة إلى تعادلين، فيما تلقى هزيمة واحدة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام فريق العين 0-1.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سباهان 2-0، ثم فوز “العالمي” على سباهان 2-0، وشهدت الجولة الخامسة تعادل السد مع النصر 1-1، ثم خسر النصر أمام العين 0-1.

في المقابل، حسم فريق التعاون السعودى بقيادة المدير الفني، الفرنسي باتريس كارتيرون، تأهله إلى دور الـ16 من دورى أبطال آسيا، بعد الفوز على الدحيل القطري 1-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء التعاون في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط.