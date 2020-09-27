شركة إعلام مصرية تفضح قنوات الإخوان: صورنا فيديو مفبرك عن مظاهرات بمصر فنشرته “الجزيرة” ومنصّات الإرهاب #نزلة_السمان_فضحت_الخرفان #نزلة_السمان

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر صفعة قوية لقناة الجزيرة وقنوات الإخوان في تركيا، بعدما كشفت بالتجربة العملية أمام الرأي العام العالمي خداع القناة القطرية وتزييفها للحقائق بدون مهنية.

وكشفت الشركة المصرية أنها قامت بتصوير مظاهرة مزيفة داخل أحد استديوهاتها وظهر خلالها مجموعة من الشباب وهم يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر” ثم أرسلتها إلى قناة الجزيرة وقنوات الإخوان في تركيا على أنها مظاهرة حقيقية في منطقة نزلة السمان في القاهرة، والتي ابتلعت الطعم وبثت المظاهرات الصورية على أنها حدثت بالفعل على أرض الواقع، دون أي محاولة من جانبها لتقصي الحقيقة، وهو ما يكشف الطريقة التي تتعامل بها هذه القنوات مع الفيديوهات، التي تعتمد بالأساس على الفبركة.

وعرضت قناة إسكترا نيوز المصرية شريط فيديو تحت عنوان كيف تفبرك مظاهرة؟، تناول التحضير الذي قامت به الشركة المتحدة لتصوير المظاهرة المزعومة داخل استديوهات الشركة.

وفي وقت سابق قبل أيام، بثت قناة الجزيرة القطرية مظاهرات مزعومة من محافظة الإسكندرية، لكن قناة “إكسترا نيوز” المصرية بثت في ذات اللحظة ومن ذات المكان الذي زعمت فيه القناة خروج التظاهرات، لقطات حية ومباشرة تم تصوير الشوارع فيها وهي خالية من أي مظاهرات على الإطلاق، فضلا عن إجراء العديد من اللقاءات السريعة مع المواطنين الذين يعيشون حياتهم بصورة طبيعية على عكس ما بثته القناة القطرية، ما يؤكد زيف مصداقية الجزيرة وقنوات الإخوان، وهدفها الذي يقوم على نشر الفوضى والعنف.