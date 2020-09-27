لبنان.. سعد الحريري يؤكد أنه غير مرشح لتشكيل الحكومة ويواصل دعم “مبادرة ماكرون”

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم (الأحد) أنه “غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة”.

ونشر الحساب الرسمي للحريري على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :”صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري: عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، نؤكد أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان”.

يأتي هذا بعد يوم واحد من اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، بعد نحو شهر من تكليفه بالمهمة.

وقال أديب أمس إن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل.

وكان تم تكليف أديب في نهاية آب/أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.