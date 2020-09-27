إغلاق 3 منشآت للتأمين ومستودع مخالف داخل عمارة سكنية بمكة

واصلت وكالة البلديات‬⁩، متمثلة في⁧ بلدية العزيزية الفرعية‬،⁩ جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمستودعات.

وأسفر الجولات عن إغلاق مستودع مخالف داخل عمارة سكنية يستخدم لتخزين أدوات السباكة، وإغلاق 3 منشآت لخدمات التأمين تعمل برخصة منتهية.

وتأتي هذه الجولات، ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع غير النظامية.

كما عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.