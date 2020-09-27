“اللهيبي” في “احتفالية تعليم الطائف باليوم الوطني”: حب الوطن نعمة من الله

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن حب الوطن نعمة من الله يسطرها أبنائه من مشاعر حب وولاء ليعبرو عنها بمظاهر إنجازات الوطن، وذلك خلال رعايته صباح اليوم لحفل الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني الـ 90 والذي تنظمه إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات عبر القاعة الافتراضية “الزووم” بحضور مساعديه وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين ومنسوبي التعليم.

وأضاف اللهيبي أن المملكة العربية السعودية وهي تحتفل باليوم الوطني في ذكراه التسعين ، ونحن ننعم في بلادنا بالامن والامان والازدهار بفضل الله ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة.

وأشاد اللهيبي بدور القيادة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا والتي جعلتها تواصل تنمية الإنسان والمكان رغم التحديات والظروف وعززت من اقتصادها وسط ولاء ووفاء أبناء الوطن لقيادتهم.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة وهي تولي بناء الإنسان جُل أولوياتها فهي بذلك تجسد عِظم دوره ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية ، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفا رئيسا للمملكة في رؤيتها الطموحة 2030.

وتطرق اللهيبي لدور وزارة التعليم في تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل تلك الظروف حيث حققت منصة مدرستي التعلم عن بعد بكفاءة وجدارة بسواعد معلمين ومعلمات أكفاء يقولون للوطن بصوت واحد نحن أبنائك المخلصين.

ثم توالت فقرات الحفل الذي احتوت على قصائد شعرية وعروض مرئية وأوبريتات تجسد روح المشاعر الوطنية لدى الناشئة والمجتمع ككل.

وفي نهاية الاحتفال وجه اللهيبي شكره وتقديره لإدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات) على جهودهم الرائعة في إظهار هذه المناسبة الوطنية بالشكل الرائع والمبهر وعلى هذا الاحتفال الذي يشعر بالفخر والانتماء.