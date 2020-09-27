“فهد الطبية” تعود لبرنامج زراعة المضخة الصناعية لمرضى الفشل القلبي

أعادت مدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، برنامج زراعة المضخة الصناعية لمرضى الفشل القلبي حيث يعد من برامج الرعاية التخصصية التي تقدم للمرضى.

واستطاع الفريق الطبي، أن يكمل نجاحه في عملية تمت الأسبوع الماضي، لزراعة مضخة صناعية بديلة في البطين الأيسر لقلب مريض سعودي في العقد الخامس من عمره.

وكان المريض يعاني من قصور حاد وفشل في عضلة القلب وجلطة في القلب، وهذه التبعات أدت إلى تضخم في الساقين وضيق مستمر في التنفس ومنها أتى قرار الفريق الطبي بأهمية زراعة المضخة الصناعية كحل جراحي يوقف مسيرة المضاعفات من مشاكل قصور وظائف القلب.

وتؤكد مدينة الملك فهد الطبية، أن عودة مثل هذا البرنامج المتخصص في حالات الرعاية التخصصية يساعد المرضى على إنقاذ حياتهم، في ظل توفر كوادر طبية سعودية في المملكة قادرة على إنجاز أكثر العمليات تعقيدا وبنجاح.

كما أن الفريق والتعاون بين الجراحين ومختلف الخدمات الطبية المساندة هي ركيزة أساسية لنجاح فريق مدينة الملك فهد الطبية في هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات، إضافة إلى أن تواجد هذا الفريق الطبي من الجراحين لم تعد هنالك حاجة لإرسال المرضى للعلاج من مثل هذه الحالات في الخارج.

يذكر أن الفريق الطبي المشارك يضم الدكتور محمد الرشيدان، الدكتور عادل الصوفي، الدكتور فيصل الغامدي، الدكتور أحمد العوهلي، حسن صنقر، محمود هاشم، ومن التمريض ندى، وشمسة.