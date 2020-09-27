“إتمام” يعتمد 12.2 مليون متر مربع خلال أغسطس 2020

أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام)، إجراءات اعتماد 5 مخططات سكنية بمساحات تتجاوز 12.2مليون م2 في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وتصدرت منطقة عسير، أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد مخططات بمساحة 5.2 مليون م2، ثم منطقة الباحة بمساحة بلغت 4.8مليون م2، ثم منطقة مكة المكرمة بمساحة تُقدر بنحو 1.3 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة بلغت 999,832 م2.

وأوضح البرنامج، أنه تم الترخيص لبناء نحو 1713 وحدة سكنية على مساحة بلغت 6.1 مليون م2 لعدد من المطورين وأصحاب المشروعات السكنية خلال شهر أغسطس 2020، كما قام المركز بتقديم شهادات تأهيل لنحو 4 مطورين عقاريين، وكذلك إنهاء طلبات التأييد لتسجيل العمالة لنحو 671 عامل في مشاريع الوزارة، كما عالج المركز عبر نظامه 20 طلباً للاستفسار عن الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لـ6 مطورين، إضافةً إلى تدشين وإطلاق موقع إتمام الإلكتروني باللغة الإنجليزية.

وأشار المركز إلى دوره الاستراتيجي لتذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية للإسهام في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين والمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر السعودية المختلفة، منوهاً إلى الدور التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات ضمن أعمال المركز.

ويستهدف “إتمام”، تيسير إجراءات المطورين العقاريين لدعم العرض وتمكين الطلب، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة بهدف رفع نسب تملّك المساكن إلى 70% بحلول 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.