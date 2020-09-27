أكدت مصادر رفض تركيا تشكيل قوة موحدة من الجيش والشرطة في سرت والجفرة ، لافتة إلى وجود مساع تركية مستمرة لإفشال أي مفاوضات لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ”الحدث”، أن شخصيات عسكرية ليبية رفيعة ستزور مصر بداية أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعقد اجتماع أمني في القاهرة لبحث اتفاقا ملزما لتشكيل جيش وطني ليبي موحد.

وأوضحت أن اجتماع اللجان الأمنية الليبية يمهد لاجتماع عسكري موسع في القاهرة أكتوبر المقبل، وسيعقد اجتماع لجان أمنية في مصر برعاية مباشرة من الأمم المتحدة

كما يسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.

وأكدت المصادر أيضا أن الاجتماع سيبحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.