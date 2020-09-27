“التعليم” توضح خطة استقبال الطلاب بالمدارس لأداء الاختبارات.. وتوجه رسالة لأولياء الأمور

قال الدكتور مخضور الجدعاني، إن وزارة التعليم، تسير بخطى ثابتة في التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنها حققت أهدافا كثيرة وما تبقى منها مسألة وقت.

وأضاف في تصريحات لـ”الإخبارية”، أنه بنهاية الأسبوع السابع من بداية التعليم عن بعد، ستكون هناك لجنة لتقييم هذا العمل، وهناك تفاؤل بتحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة في التعليم الرقمي.

وأشار “الجدعاني” إلى أن الوزارة وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضوريا في المدارس لأداء الاختبارات، وهذه الخطة واضحة لدى قادة المدارس، وتشمل حضور الطلاب حسب الصفوف، ويتوزعون في كامل فصول المدرسة، في ظل احترازات صحية مشددة عند دخولهم وأداء الاختبارات حتى خروجهم.

ووجه رسالة إلى الأسر في المنازل، قائلا إن دور المعلم الذي قلل منه البعض، أصبح حاليا منعكسا على الأسرة، فواجب عليهم الاهتمام والرعاية والمتابعة لأبنائهم، حتى يتم تحقيق الهدف المطلوب من التعليم عن بعد.