آخر تطورات #كورونا عالميا.. أكثر من مليون وفاة.. وأمريكا تتصدر الإصابات

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ منذ قليل، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم كسر الحاجز المليون حالة.

وأمس السبت، أظهر إحصاء جديد أن 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208 آلاف و440 شخصا.