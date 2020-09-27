ماكرون: لا يمكن أن يكون “حزب الله” ميليشيا عسكرية وحزبا سياسيا مسؤولا في لبنان

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة في لبنان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثته “إكسترا نيوز”، أن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات.

وتابع: “القوى اللبنانية ومن يقود المؤسسات رفضوا بكل وضوح احترام الالتزام أمام فرنسا والمجتمع الدولي”.

وقال: “مسؤولون لبنانيون غلبوا مصالحهم على مصلحة بلدهم وحرموه من المساعدات الدولية”.

وأشار إلى أن جماعة حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، ويجيب أن توقف دورها في سوريا، وهم أيضا لم يقدم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة”.