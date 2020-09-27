الموارد البشرية توضح شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي للعاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة غير ربحية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

وأضافت أن شروط الحصول على تصريح السفر تتضمن، أن يكون مقدم الطلب موظفا لدى المنشأة بصفة دائمة، العمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، عدم القدرة على مواصلة العمل عن بعد.

وتابعت الوزارة أن شروط التقديم للعاملين السعوديين تشمل، إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، مصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة أو سفارة بلد المنشأة في المملكة على خطاب المنشأة، والدخول على منصة أبشر للأفراد، وإرفاق المستندات المطلوبة.