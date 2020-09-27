الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تطلق أعمال مركز الإدارة الشاملة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم ، مركز الإدارة الشاملة في مدينة مكة المكرمة على هامش الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الدائمة التابعة للمركز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس وأعضاء اللجنة والمكونة من 18 جهة حكومية، بالإضافة لأمين المركز وعدد من مشرفي البرامج الإستراتيجية في الهيئة الملكية.

ورحب الرئيس التنفيذي خلال كلمته في الاجتماع بأعضاء اللجنة والحضور، راجياً الوصول إلى الأهداف التي تتطلع الهيئة الملكية إلى تحقيقها من خلال مركز الإدارة الشاملة.

وقال عدّاس “إن مما يسعدنا إطلاق مركز الإدارة الشاملة وعقد اجتماع اللجنة التوجيهية الدائمة الأول في وقت واحد، وكلنا على ثقة بإنجاز الكثير من الأعمال وبما تطمح إليه القيادة الرشيدة”، مشيرا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية بالموافقة على إنشاء مركز الإدارة الشاملة كمركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة

مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مبيناً أن هناك لجنة توجيهية دائمة للمركز، تتكون من الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي، تعمل على توفير الدعم اللازم والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة.

يشار إلى أن اللجنة التوجيهية الدائمة تتكون من ممثلين لجهات حكومية هي وزارات الداخلية، المالية، الحج والعمرة، العدل، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشؤون البلدية والقروية، النقل، الطاقة، والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والسياحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت بموجب أمر ملكي لتحمل على عاتقها مهمة الارتقاء بالخدمات والأعمال المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وقد أُصدرت الترتيبات التنظيمية للهيئة.